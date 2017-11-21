18:15 21 ноября 2017 0

Варламов прокомментировал ситуацию с выбросом рутения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию с выбросом рутения в Челябинской области. Со ссылкой на собственный источник, он сообщает об изъянах коммуникации с европейскими партнерами, сообщившими о радиоактивном облаке из России.

«Знакомый с ситуацией источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал „Варламов.ру“, что подконтрольные Росгидромету метеостанции не сразу заметили выброс радиоактивного изотопа рутения, потому что некорректно проводили измерения. По его словам, когда им стало понятно, что на самом деле произошло, „официальные лица уже дали ответ, что в России проблем с рутением нет“», — пишет Варламов.

«Когда пришли сведения от стран Европы о выбросе радиоактивного изотопа рутения (Ru-106), у нас никаких превышений не было. Методика измерения рутения непростая, поэтому измерения проводились, если я не ошибаюсь, раз в пять суток этим занимается региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). При этом, когда в Росгидромете стали смотреть, как проводились измерения, стало понятно, что проводились они не до конца корректно. После этого собрали свежую информацию со всех метеопостов и сформировали табличку, из которой явно видно, что значительное превышение показывают посты вокруг ПО „Маяк“. Этой таблице больше месяца, почему-то только сейчас по ней пошла информация в СМИ, — рассказывает блогеру источник. — К моменту, когда сделали таблицу, все официальные лица уже дали ответ, что в России проблем с рутением нет, поэтому, как я понимаю, решили коней на переправе не менять и опровержений не выпускать. Надо понимать, что эти превышения по рутению на здоровье не влияют вообще никак, поэтому тема имеет скорее научный и политический интерес, а также свидетельствует об изъянах в коммуникации с европейскими партнерами».

Именно таблица, в которой указано «экстремально высокое загрязнение» и вызвало панику. Хотя в самом сообщении говорится, что «объемные активности Ru-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности». Концентрация рутения была зафиксирована в конце сентября. В Росгидромете, который выложил сообщение на сайт 12 октября, полтора месяца спустя заявили, что опасности для населения нет.

«Зафиксированная концентрация рутения-106 значительно ниже предельно допустимых значений. Обнаружение даже незначительных концентраций радиоактивных изотопов на территории Российской Федерации свидетельствует о высокой эффективности созданной и эксплуатируемой Росгидрометом системы ЕГАСМРО. Присутствие следов Рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские в 1,5 — 2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне», — говорится в сообщении, выложенном на сайте Росгидромета 21 ноября.

Далее следует упрек в адрес общественников: «Повышенное внимание к данным мониторинга создалось некоторыми природоохранными организациями в период формирования их бюджетов на следующий год, с целью „повышения“ их значимости в глазах общественности, а также неумением данных организаций работать в информационных средах».

В ПО «Маяк», которое указывают как источник выбросов, заявили что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению 106Ru из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.