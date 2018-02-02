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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:01  02 февраля 2018 5

Опальному журналисту «Новой газеты» разрешили покинуть Россию

Али Феруз планирует перебраться в ЕвропуФото: Ali Feruz, Facebook

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, который более известен как Али Феруз, теперь может покинуть территорию Российской Федерации и отправиться не только в Узбекистан, но и в любую страну мира. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

Желание покинуть Россию, по информации «Национальной службы новостей», журналист изъявил в ходе судебного заседания. Ранее он утверждал, что на родине в Узбекистане его ожидают пытки и тюремное заключение за профессиональную деятельность, писало «URA.RU». Теперь Феруз планирует уехать в Германию, сообщил его представитель.

Суд принял решение о выдворении Али Феруза за нарушение миграционного законодательства. Позже суду из-за апелляционной жалобы журналиста пришлось приостановить это решение. Далее МВД отказало Нурматову в предоставлении временного убежища на территории страны. В январе Верховный суд РФ отменил апелляционное постановление и направил дело на новое рассмотрение, в это время Феруз пребывал в Центре временного содержания иностранных граждан, напоминает РАПСИ.

Ксения Томашова
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