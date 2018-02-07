{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
Главные новости 
11:44  07 февраля 2018 7

Челябинский штаб Путина не будет сажать помидоры в честь президента

Помидоры «Вова Путин» от селекционера Николая Александрова. Архив 2006. Челябинск., помидоры, томаты, вова путин, александров николай, селекционер, овощевод
Помидоры в честь Путина достигают рекордных размеровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб Путина в Челябинске отменил акцию «ПутинРасти» с высадкой помидоров, названных в честь президента России. О причинах отмены акции не сообщается. По информации «URA.RU», идея с замером роста томатов как рейтинга главы государства не понравилась властям.

«По техническим причинам сегодняшнее мероприятие по высадке помидоров сорта „Путин“ в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина отменяется», — говорится в сообщении штаба, разосланном по СМИ. Вместо начала акции «ПутинРасти» пройдет онлан-конференция с хоккеистами «Трактора», сторонникам президента — Александром Шининым и Василием Дементьевым.

В рамках акции планировалось, что до 14 февраля по всей России садоводы и огородники будут высаживать помидоры «Путин». Этот сорт разработали челябинцы Николай Александров и Николай Егоров. Рост томатов собирались измерять линейкой, где вместо одного сантиметра было бы указано «10 процентов». Селекционеры заявляли, что рост томатов может достигать к 18 марта, ко дню выборов президента России, 80 сантиметров. Обещали, что тем, у кого высота рассады предскажет процент, полученный за Путина, подарят годовые наборы семян.

Для акции придумали с хэштеги — #ТоматПутин #ПутинРасти. Николай Александров собирался в присутствии СМИ торжественно высадить помидор в горшок.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров