11:44 07 февраля 2018 7

Помидоры в честь Путина достигают рекордных размеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб Путина в Челябинске отменил акцию «ПутинРасти» с высадкой помидоров, названных в честь президента России. О причинах отмены акции не сообщается. По информации «URA.RU», идея с замером роста томатов как рейтинга главы государства не понравилась властям.

«По техническим причинам сегодняшнее мероприятие по высадке помидоров сорта „Путин“ в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина отменяется», — говорится в сообщении штаба, разосланном по СМИ. Вместо начала акции «ПутинРасти» пройдет онлан-конференция с хоккеистами «Трактора», сторонникам президента — Александром Шининым и Василием Дементьевым.

В рамках акции планировалось, что до 14 февраля по всей России садоводы и огородники будут высаживать помидоры «Путин». Этот сорт разработали челябинцы Николай Александров и Николай Егоров. Рост томатов собирались измерять линейкой, где вместо одного сантиметра было бы указано «10 процентов». Селекционеры заявляли, что рост томатов может достигать к 18 марта, ко дню выборов президента России, 80 сантиметров. Обещали, что тем, у кого высота рассады предскажет процент, полученный за Путина, подарят годовые наборы семян.

Для акции придумали с хэштеги — #ТоматПутин #ПутинРасти. Николай Александров собирался в присутствии СМИ торжественно высадить помидор в горшок.