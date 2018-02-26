08:26 26 февраля 2018 0

Смертник планировал подорвать себя в толпе военных Фото: скриншот видео

Джихадист-смертник из запрещенного в России «Исламского государства» неудачно атаковал базу ополчения в иракском Киркуке. Ему не удалось осуществить задуманное благодаря бдительности часовых.

Попытка взорвать себя в толпе военных закончилась для боевика явно не так, как он планировал. На видео, опубликованном telegram-каналом Directorate 4, видно, как смертник старается подобраться ближе к солдатам, однако попадает в поле зрения охраны. После этого злоумышленник бежит прочь и падает, споткнувшись, что приводит к взрыву прикрепленной к нему бомбы. При этом террористы позже утверждали, что атака якобы привела к большому количеству жертв среди ополченцев, отмечает «Лента.ру».

Между тем назревает угроза объединения двух запрещенных в России террористических организаций — ИГ и «Аль-Каиды», сообщает RT. Об этом ранее заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Позиции группировок в ряде регионов ослабли, и именно это может заставить террористов действовать совместно.