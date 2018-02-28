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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости 
09:00  28 февраля 2018 0

Стрельба в Казани, «роскошная» резиденция Якушева, российским военным запретили материться. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, показательные выступления, криминал, росгвардия, омон, рукопашный бой, захват преступника, освобождение заложников, спецоперация, терроризм, контртеррористическая, омон, бойцы
Во время стрельбы в Казани погиб сотрудник РосгвардииФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня среда, 28 февраля. И вот главное к этому часу:

В Кремле анонсировали время и место послания Путина Федеральному собранию. Президент выступит уже завтра, 1 марта. Сообщается, что Путин значительно изменит формат встречи: в частности, его адресуют не только «пиджакам», но и рядовым гражданам страны.

В расследовании тюменского штаба Навального рассказали о роскошной резиденции и спецтранспорте губернатора Владимира Якушева. Правда, на деле все оказалось сильно преувеличенным: вместо фешенебельного вагона — вполне обычный, 1983 года выпуска, вместо секретной гостиницы — стандартный гостиничный комплекс с апартаментами за шесть тысяч рублей. В распоряжении редакции URA.RU оказались снимки объектов, которые федеральные СМИ посчитали царскими.

Журналистка Екатерина Котрикадзе поделилась подробностями домогательств к ней со стороны депутата госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. По словам журналистки, несколько лет назад политик запер ее в своем кабинете и попытался распустить руки, но девушке удалось вырваться. Сам Слуцкий продолжает настаивать на том, что все обвинения — лишь предвыборная провокация.

Для российских военных подготовили кодекс поведения. В соответствии с документом, военнослужащим запрещается использовать жаргон и мат в разговорной речи, а также носить одежду с иностранными надписями и флагами других стран. На социальные сети создатели кодекса вовсе наложили табу.

Ночью в Казани было неспокойно: пьяный местный житель открыл огонь по прохожим и полицейским. Погиб сотрудник ОМОН Росгвардии, также несколько человек пострадали.

Кандидат в президенты Борис Титов предложил переносить столицу России в новый город каждые 12 лет. По замыслу лидера «Партии Роста», это поспособствует ускоренному экономическому развитию регионов, однако эксперты с этим не согласны. Кстати, для начала российской столицей предложили сделать Новосибирск.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
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