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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:10  27 февраля 2018 4

Кремль сообщил о времени и месте послания Путина Федеральному собранию

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент изменит формат встречиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному состоится 1 марта, ровно в полдень. Мероприятие пройдет в выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба Кремля.

Также был опубликован список аккредитованных для освещения мероприятия журналистов. В него вошли 705 представителей СМИ, уточняет RT. Ранее стало известно, что запланированное на 1 марта послание будет значительно отличаться от предыдущих: его адресуют не только «пиджакам», но и всему гражданскому обществу, а вместо Георгиевского зала Кремля приглашенных соберут в Большом Манеже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить дату послания президента Федеральному собранию за несколько дней до события, писал телеканал 360. Президент Российской Федерации ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о том, как обстоят дела в государстве, об основных приоритетах внешней и внутренней политики, напоминает Nation News.

Наталья Михалева
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