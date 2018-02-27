Кремль сообщил о времени и месте послания Путина Федеральному собранию

23:10 27 февраля 2018 4

Президент изменит формат встречи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному состоится 1 марта, ровно в полдень. Мероприятие пройдет в выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба Кремля.

Также был опубликован список аккредитованных для освещения мероприятия журналистов. В него вошли 705 представителей СМИ, уточняет RT. Ранее стало известно, что запланированное на 1 марта послание будет значительно отличаться от предыдущих: его адресуют не только «пиджакам», но и всему гражданскому обществу, а вместо Георгиевского зала Кремля приглашенных соберут в Большом Манеже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить дату послания президента Федеральному собранию за несколько дней до события, писал телеканал 360. Президент Российской Федерации ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о том, как обстоят дела в государстве, об основных приоритетах внешней и внутренней политики, напоминает Nation News.