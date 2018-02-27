Столицу России предложили переносить в разные города каждые 12 лет

22:15 27 февраля 2018 19

Титов считает, что регионы от этого выиграют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что столица России должна переезжать каждые 12 лет в новый город. По мнению бизнес-омбудсмена, это будет способствовать ускоренному экономическому развитию территорий.

«Ничего в этом сложного с новыми IT-технологиями нет. Мы живем в новой реальности. Если раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей и прочего была основной причиной, почему (сейчас) нельзя переносить столицу?», — цитирует Титова ТАСС.

По мнению бизнес-омбудсмена, столицу нужно переносить раз в 12 лет, это период двух президентских сроков. При одном главе государства столица будет находиться в одном месте, а затем переберется на другое, туда, где необходим существенные экономический подъем, обрисовал механизм Титов. Для начала столицу он предложил перенести в Новосибирск, в центр Сибири.

Эксперты вступили в спор с Титовым. «С точки зрения экономики это совершенно ошибочное мнение. Вы представляете, какое количество документов и всего остального придется переоформлять каждый раз? Недаром говорят, что один переезд равен двум пожарам», отметил в интервью «Национальной службе новостей» глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

Перенести столицу России за Урал ранее предлагал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он аргументировал идею тем, что пятая часть населения страны сосредоточена в Москве и Подмосковье. На это член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов заявил, что Екатеринбург лучше всего подходит на роль столицы. Екатеринбуржцы тогда не обрадовались идее. «Будет просто коллапс», «Что плохого вам сделали жители Екатеринбурга?», «Их бы гениальность, да в нужное русло», отметили уральцы.