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19 марта 2018
17:44  19 марта 2018 0

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, вертолет, армия, военные, показательные выступления, росгвардия, собр, омон, контртеррористическая операция
Многим гражданам придется на два месяца снова надеть формуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы. Они пройдут в 2018 году и займут два месяца, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Конкретные даты должны быть определены по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Федерации. Помимо непосредственно вооруженных сил РФ, сборы будут проводиться так же органами государственной охраны и ФСБ. За выполнением мероприятий по призыву выпускников будут следить правительство и органы исполнительной власти субъектов РФ. Цель мероприятия скрыта под грифом «для служебного пользования». Документ был подписан 19 марта и уже вступил в силу.

Игорь Чукреев
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