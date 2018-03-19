Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

17:44 19 марта 2018 0

Многим гражданам придется на два месяца снова надеть форму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы. Они пройдут в 2018 году и займут два месяца, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Конкретные даты должны быть определены по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Федерации. Помимо непосредственно вооруженных сил РФ, сборы будут проводиться так же органами государственной охраны и ФСБ. За выполнением мероприятий по призыву выпускников будут следить правительство и органы исполнительной власти субъектов РФ. Цель мероприятия скрыта под грифом «для служебного пользования». Документ был подписан 19 марта и уже вступил в силу.