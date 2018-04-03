Глава Центризбиркома Элла Памфилова поздравила Владимира Путина с победой на выборах и вручила ему удостоверение избранного президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Памфилова отметила рекордный уровень доверия россиян к прошедшим выборам президента. «На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%». Она добавила, что достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство граждан России.
Выборы президента России состоялись 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь человек. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Он побил собственный рекорд по количеству отданных за него голосов. Явка избирателей по данным ЦИК составила 67,54%.
На втором месте оказался с 11,7% голосов Павел Грудинин, третьим стал Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов. Далее места распределились следующим образом: Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский — 1,05%, Борис Титов- 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68% и Сергей Бабурин — 0,65% голосов.
Эксперты отметили честность и прозрачность выборов. Этому способствовали новые технологии: камеры, коибы, qr коды. Выявленные нарушения сразу же пресекались, участков с аннулированными результатами голосования оказалось незначительное количество. По состоянию на 23 марта результаты выборов президента отменены на 16 из них. Добавим, что количество участков по всей России превышало 90 тысяч.