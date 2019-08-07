Украина привела войска в полную боевую готовность на границе с ДНР

Армия Украины (ВСУ) привела войска под Мариуполем в высшую степень боеготовности, что говорит о подготовке Киева к активным боевым действиям в Донбассе. С таким заявлением выступил представитель милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, на огневые позиции в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов выставлены 152 и 122-миллиметровые артиллерийские установки и беспилотники. «Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — приводит РИА «Новости» слова представителя народной милиции, который также не исключил, что для создания повода для наступления украинские силовики проведут теракты у линии сопрокосновения.
17 июля, как напоминает RT, участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля. 4 августа ДНР сообщило о нарушении перемирия со стороны ВСУ. Тогда украинская армия обстреляла посёлок Доломитное на севере Горловки.