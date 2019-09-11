Уральские города оказались в рейтинге с самой дорогой коммуналкой

Больше всех за ЖКУ на Урале платят жители Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбург и Челябинск вошли в топ-5 городов-миллионников с самой дорогой коммуналкой. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» на основе данных с января по август 2019 года.

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги в Екатеринбурге составляет 3780 рублей, в Челябинске — 3482 рублей. «Екатеринбургские пользователи стали больше тратить на коммунальные услуги — их средний платеж за год вырос с 3466 до 3780 рублей», — добавили в пресс-службе сервиса.

В пятерку по стоимости услуг связи попал Челябинск. Средний платеж за интернет в столице Южного Урала составляет 698 рублей. В список также вошла Пермь. За интернет пермяки платят наравне с Москвой: по 591 рублю. В Екатеринбурге средний чек за эту услугу вырос до 510 рублей.