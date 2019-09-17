Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

Уровень заболеваемости первичными опухолями мозга в РФ составляет 23 случая на 100 тысяч человек — это примерно 34 тысячи впервые выявленных случаев в год. Такую статистику предоставил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.
«Злокачественные [опухоли] составляют более 30%, или от 9,5 тысяч до 10,5 тысяч новых случаев в год. В последние годы уровень выявляемости заболеваний головного мозга стал выше», — заявил Кобяков журналистам RT, уточнив, что повышение уровня диагностики связано с увеличением числа аппаратов магнитно-резонансной томографии.
Самой проблемной опухолью, по мнению врача, считается глиобластома (именно этот вид был выявлен у актрисы Анастасии Заворотнюк). «Глиобластома возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности. Известны случаи выздоровления, но чаще всего опухоль лишь прогрессирует», — пояснил Кобяков.
Ранее Минздрав называл регионы России с самой высокой заболеваемостью раком. Так, больше всего случаев было зафиксировано в Курской области.