Лавров: доминирование Запада тает

Западные странам не могут смириться с тем, что они перестают доминировать. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД. Лавров уточнил, что в своих устремлениях Запад редко вспоминает про международное право, но часто навязчиво «рассуждает о порядке, основанном на правилах». Министр отметил, что западные государства мешают созданию полицентричного мира.
Также Лавров дал оценку антироссийским санкциям со стороны Вашингтона. «Тщетные попытки санкционного и любого иного давления на РФ лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность», — передает слова министра «
Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в рамках Генассамблеи ООН. Представители стран обсуждали ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и в ближневосточном регионе, а также на Украине и Северной Африке. По итогам встречи американский чиновник высказал мнение, что Москва и Вашингтон могут работать сообща вопреки разногласиям.
Минфин США объявил о введении новых санкций против России 26 сентября в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооруженным силам». После этого МИД обвинил Вашингтон в пособничестве террористам.