Умер первый президент Крыма

Юрию Мешкову было 73 года Фото: Irina Rassvetnaja © URA.RU

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь политика Марианну.

«Он умер в больнице», — сообщила собеседница агентства. Мешкову было 73 года.

В начале сентября политик отдыхал в Турции, когда у него случился инсульт. По словам Марианны, он перенервничал из-за номера и поругался с сотрудниками отеля. Мешкова доставили на родину, где он был госпитализирован в подмосковную больницу. Его ввели в искусственную кому.

В феврале 1994 года Мешков был избран президентом Республики Крым. В 1995 году Украина отменила конституцию полуострова и создала Автономную Республику Крым. Пост президента оказался упразднен и Мешков уехал жить в Москву. Новая конституция республики начала действовать в 1998 году.