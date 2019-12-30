Владимир Путин во время вступления в должность в мае 2000 года Фото: http://20.kremlin.ru/

На официальном сайте президента России Владимира Путина появились архивные фотографии и видеозаписи, посвященные 20-летию пребывания российского лидера у власти. В общем доступе появились 600 фото и 100 видео. На просмотр всех материалов нужно потратить порядка 2,5 часов, отмечают на сайте.

На первом снимке 20 ноября 2000 года Путин в Большом театре поздравил балерину Майю Плисецкую с юбилеем и вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. На втором фото российский лидер попробовал себя в гончарном деле в 2001 году.

Следующий снимок датирован 23 октября — реакция Путина на теракт в здании Театрального центра на Дубровке, где вооруженные люди взяли в заложники 700 человек. В июне 2003 года президент прибыл в Великобританию на встречу с королевой Елизаветой II. «Я фрак надел первый раз в жизни, и не могу сказать, что это мне понравилось. Не очень удобная одежда для меня», — рассказал тогда Путин.

Ранее в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что пресс-служба приготовила подарок Путину к 20-летию во власти. Он отметил, что снимки были сделаны личными операторами и фотографами президента.

Майя Плисецкая и Владимир Путин Фото: http://20.kremlin.ru/

Владимир Путин лепит горшок Фото: http://20.kremlin.ru/

Реакция Владимира Путина на захват заложников в театре Фото: http://20.kremlin.ru/