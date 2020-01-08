Киев собирается отказаться от минских соглашений

Власти Украины начали поиски альтернативы для минских соглашений. Как рассказал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко немецкому изданию Bild, если до конца 2020 года на территории ДНР и ЛНР не пройдут выборы по украинскому сценарию, а также не состоится разведение вооруженных сил, то Украина начнет поиски альтернативных вариантов.
«Нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса», — заявил Пристайко, его слова приводит РИА «Новости».
Глава украинского МИД подчеркнул, что выборы в Донбассе нужно провести «параллельно с местными выборами в Украине осенью».
В России, в том числе и президент РФ Владимир Путин, не раз подчёркивали, что никакой альтернативы минским соглашениям быть не может. В последний раз соглашения обсуждались в «нормандском формате» 9 декабря в Париже. Обновленный документ предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней, а также произведен обмен пленными «всех на всех».