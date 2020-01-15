Финансовый аналитик рассказал о ситуации на фондовом рынке после послания Путина

Фондовый рынок никак не отреагировал на послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «URA.RU» поделился аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
«Фондовый рынок спокоен, потому что каких-то значимых финансовых изменений из этого послания не следует», — объяснил он. Эксперт отметил, что меры социальной поддержки, озвученные в послании, не настолько велики, чтобы изменить ситуацию со спросом в России.
Голубовский отметил, что сказанное главой государства касалось политических вопросов. По его словам, если Госдума получит больше полномочий, это может позитивно сказаться на финансовом рынке в будущем. «Это может быть позитивно только в долгосрочной перспективе, не в моменте», — подчеркнул финансовый аналитик.
Ранее в послании Федеральному собранию, Путин предложил продлить действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Также с 1 января будут введены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. А классные руководители в российских школах с 1 сентября будут получать ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей. Российский лидер анонсировал изменения оплаты труда и индексацию пенсий. Помимо этого президент предложил внести изменения в Конституцию и дать больше полномочий Госдуме и Совфеду.