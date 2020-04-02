В США назвали условия для снятия санкций с Роснефти

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Роснефть. Нижневартовск , роснефть
В штатах нет уверенности в том, что передача активов в Венесуэле состояласьФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Санкции с дочерних компаний «Роснефти» будут сняты, когда продажа активов в Венесуэле подтвердится. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Если Rosneft Trading не имеет отношения к Венесуэле, то санкции, которые были введены в ответ на действия в Венесуэле, должны быть сняты. Я пока не знаю, так ли это», — цитирует ТАСС спецпредставителя США. По словам Абрамса, в штатах пока нет уверенности в том, состоялась ли уже с юридической точки зрения передача активов.

О прекращении своей деятельности и продаже активов в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Покупателем стала компания, принадлежащая правительству России.

В «Роснефти» отмечали, что теперь ожидают снятия американский санкций, но в США заявили, что информировать о своих действиях в отношении дочерних предприятий «Роснефти» заранее не намерены, напоминает RT.

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-
17
+
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