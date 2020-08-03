В двух регионах России не нашли новых больных COVID

За сутки в России выявлено более пяти тысяч больных коронавирусом. Двум регионам страны удалось избежать новых заражений, сообщает отечественный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 5 394 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — сказано в официальном telegram-канале оперштаба. Среди тех, кому удалось избежать заражений, оказались Ненецкий и Чукотский автономные округа. Всего 26,2% новых больных оказались бессимптомниками.
В тройке лидеров по числу заражений за сутки расстановка мест не поменялась. Первой оказалась Москва (693 больных), на втором месте Свердловская область (196 больных) и на третьем ХМАО (172 больных). Четвертое место разделили Санкт-Петербург и Московская область (по 160 больных). На пятом — Иркутская область (140 больных).
Среди регионов УрФО больше сотни зараженных в Челябинской области (107 больных) и ЯНАО (104 больных). Меньше ста человек с подтвержденным коронавирусом выявлено в Тюменской области (88 больных), Пермском крае (70 больных) и Курганской области (33 больных).
Второго августа стало известно, что около трети новых зараженных россиян не имели симптомов коронавируса. Оперштаб сообщал, что это более 1,5 тысяч человек. Всего в мире заболели 18 миллионов человек, пишет агентство Nation news.
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