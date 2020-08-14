Вирусолог раскритиковал врачей за недоверие к вакцине от COVID-19

Александр Гинцбург заявил, что вакцина прошла все испытания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У врачей, отказавшихся от вакцинации от COVID, для выработки иммунитета остается один путь — переболеть коронавирусом в тяжелой форме. Поэтому отказываться от препарата является необдуманным поступком, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть выбор: отказаться от вакцинации и идти по такому пути [переболеть вирусом в тяжелой форме], или же вакцинироваться», — цитирует Гинцбурга ТАСС. По его словам, заболевание вирусом, перенесенное в легкой форме, приводит к небольшой выработке антител и поэтому не является страховкой от повторного заболевания.

Ученый добавил, что разработанная центром вакцина «Спутник V» перед регистрацией прошла все необходимые испытания. Во время данных процедур была доказана эффективность препарата и его безопасность.

Согласно данным опроса врачей от информационного ресурса «Справочник врача», из более чем 3000 респондентов только 24,5% готовы на вакцинацию. 52% выступили против. Отказавшиеся аргументируют свое решение тем, что препарат был выработан очень быстро и его эффективность не доказана.

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