04 сентября 2020

Захарова получила новую должность в структуре МИД России

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова возглавила кафедру в Дипакадемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщается в официальном аккаунте вуза в Instagram.

«Поздравляем <…> М. В. Захарову с назначением на должность заведующей кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России», — говорится в сообщении учебного учреждения.

Дипломатическая академия МИД РФ является одним из старейших вузов в мире по подготовке дипломатических работников. Датой основания академии считается 29 июля 1934 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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