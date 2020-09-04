Захарова получила новую должность в структуре МИД России

Мария Захарова возглавила кафедру в Дипакадемии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщается в официальном аккаунте вуза в Instagram.
«Поздравляем <…> М. В. Захарову с назначением на должность заведующей кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России», — говорится в сообщении учебного учреждения.
Дипломатическая академия МИД РФ является одним из старейших вузов в мире по подготовке дипломатических работников. Датой основания академии считается 29 июля 1934 года.
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