Московский театр продает билеты тем, кто не хочет носить маску. Цена — полмиллиона рублей

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Алексей и Ирина Текслер посетили Молодёжный театр. Челябинск, кресла, театр, диван
Таким зрителям предоставят место в отдалении от остальных посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московский театр на Таганке начал продажу билетов, с которыми посетители могут не носить маску во время спектакля. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте театра.

«Мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — говорится в сообщении театра в социальной сети. Также посетителям с таким билетом предоставлено место в партере на значительном отдалении от остальных зрителей.

Купившие такой билет смогут попасть в театр через отдельный вход. Однако для посещения спектакля им необходимо принести справку об отсутствии коронавируса, которая выдана не позднее, чем сутки назад.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября за нарушение масочного режима оштрафовали более 46 тысяч москвичей, передает RT. Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков заявил, что в театрах зрители обязаны носить маски.

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Дорогие друзья, по многочисленным просьбам отдельных посетителеи?, не пожелавших остаться анонимными, мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль. В особыи? пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большои? дистанции с остальными зрителями, отдельныи? вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток. Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму 1 рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным. Будем рады видеть вас в Театре на Таганке!

Публикация от Театр на Таганке (@tagankatheatre)

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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