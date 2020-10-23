Московский театр на Таганке начал продажу билетов, с которыми посетители могут не носить маску во время спектакля. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте театра.
«Мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — говорится в сообщении театра в социальной сети. Также посетителям с таким билетом предоставлено место в партере на значительном отдалении от остальных зрителей.
Купившие такой билет смогут попасть в театр через отдельный вход. Однако для посещения спектакля им необходимо принести справку об отсутствии коронавируса, которая выдана не позднее, чем сутки назад.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября за нарушение масочного режима оштрафовали более 46 тысяч москвичей, передает RT. Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков заявил, что в театрах зрители обязаны носить маски.