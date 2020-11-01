01 ноября 2020

Бородина ответила хейтерам на обвинения в праздновании Хэллоуина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Ксения Бородина удивилась, что хейтеры указывают ей, как жить и где отдыхать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская телеведущая, актриса Ксения Бородина ответила на критику подписчиков, которые обвиняли ее в праздновании Хэллоуина. Этот праздник нужно проводить для детей, заявила она в своем instagram-аккаунте.

«Хэллоуин — это безобидный детский праздник, успокойтесь уже», — написала Бородина. Она рассказала, что некоторые подписчики всегда недовольны тем, что актриса выкладывает в Instagram. Таким людям она посоветовала не заходить на ее страницу.

Бородина удивилась, что хейтеры указывают ей, как жить и где отдыхать. При этом они заявляют, что им неинтересно ее творчество. Актриса подчеркнула, что хочет создать праздник для детей. «И так хватает негатива, чтобы еще детей лишать повода лишний раз повеселиться», — добавила Бородина.

Фанаты телеведущей поддержали ее высказывания и оценили наряд, в котором она отмечала Хэллоуин. Также подписчики рассказали, что любят отмечать этот праздник. Ранее Бородина выложила фото, на котором гуляла по Москве в шубе и шлепках, пишет сайт «Подмосковье сегодня». В подписи к фото она подчеркнула, что готова к критике.

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Вчера, вернувшись домой, после вечеринки друзей, которую они орзанирозовали в честь др детей, я решила почитать, что вы пишите???????? ещё раз хочу поблагодарить свою адекватную аудиторию, которая всегда за меня заступается и не даёт в обиду. Но принято со стороны неадекватна, писать им, что они жополизы И так далее , адекват как правило не реагирует. Неадекватном, я считаю тех, кто указывает мне как жить , куда ходить, как и где отдыхать . Мне кажется, я вам просто не нравлюсь, тогда не насилуйте себя и не пишите мне в Директ по 2 года , коммент на каждую сторис??????? я бежала за вами три дня и три ночи, рассказать как вы мне безразличны! Улетели в Турцию плохо, шорты плохо, Хеллоуин плохо! Начали писать мне про церковь??????? это безобидный детский праздник, успокойтесь уже. А то как 14 февраля, так сразу наш праздник, а как Хеллоуин так все ужас. Живите своей жизнью, не моей. Советы я не спрашивала точно и после ваших причитаний с мероприятия бы не ушла. В жизни случается всякое и так хватает негатива, чтобы ещё детей лишать поводу, лишний раз повеселиться??

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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