Российская телеведущая, актриса Ксения Бородина ответила на критику подписчиков, которые обвиняли ее в праздновании Хэллоуина. Этот праздник нужно проводить для детей, заявила она в своем instagram-аккаунте.
«Хэллоуин — это безобидный детский праздник, успокойтесь уже», — написала Бородина. Она рассказала, что некоторые подписчики всегда недовольны тем, что актриса выкладывает в Instagram. Таким людям она посоветовала не заходить на ее страницу.
Бородина удивилась, что хейтеры указывают ей, как жить и где отдыхать. При этом они заявляют, что им неинтересно ее творчество. Актриса подчеркнула, что хочет создать праздник для детей. «И так хватает негатива, чтобы еще детей лишать повода лишний раз повеселиться», — добавила Бородина.
Фанаты телеведущей поддержали ее высказывания и оценили наряд, в котором она отмечала Хэллоуин. Также подписчики рассказали, что любят отмечать этот праздник. Ранее Бородина выложила фото, на котором гуляла по Москве в шубе и шлепках, пишет сайт «Подмосковье сегодня». В подписи к фото она подчеркнула, что готова к критике.