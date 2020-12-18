В России появилась эффективная вакцина от ВИЧ

Ученые подчеркнули, что вакцина «Вектора» не имеет побочных эффектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские ученые доказали эффективность российской вакцины от ВИЧ. Об этом сообщили специалисты научного центра «Вектор».

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев», — приводит «Интерфакс» сообщение сотрудников «Вектора». Отмечается, что ВИЧ-псевдовирусы нейтрализуются в 80% случаев.

Ученые подчеркнули, что вакцина не имеет побочных эффектов. Сейчас специалисты работают над усовершенствованным вариантом препарата.

Глава «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что «Вектор» ведет работу над вакциной от ВИЧ более 20 лет. Ранее сообщалось, что ложноположительные тесты на ВИЧ затрудняют вакцинацию от коронавируса. Однако позднее эту информацию опровергли, передает телеканал 360.