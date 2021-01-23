СКР возбудил уголовные дела после беспорядков в Москве

После несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального в Москве 23 января Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела. Об этом указано на сайте ведомства.
«<…> возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает пресс-служба СКР. Речь идет об эпизодах на Сретенском и Цветном бульварах и Пущкинской площади.
По версии следствия, на Сретенском демонстранты повалили на землю и избили сотрудника Росгвардии, уточняет ведомство. На Цветном участники беспорядков заблокировали машину с синим проблесковым маячком, разбили стекла и забрызгали водителя слезоточивым газом. На Пушкинской площади протестующий избил сотрудника ОМОНа. Всего во время несанкционированных выступлений в поддержку блогера Алексея Навального пострадали более 40 полицейских.
В различных городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.
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