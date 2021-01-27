В ФСО сделали заявление о расследовании про дворец в Геленджике

В ФСО опровергли сообщения из фильма ФБК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В районе Геленджика нет объектов, охраняемых Федеральной службой охраны (ФСО). Об этом сообщили представители службы.

«На территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых ФСО», — пишет РБК. Также служба не вводила там никаких запретов и ограничений.

Ранее в ФСБ объяснили, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена в интересах пограничной безопасности. В ведомстве отметили, что там возросла разведывательная активность ряда некоторых государств, в том числе входящих в блок НАТО. В фильме «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России иностранным агентом) говорится, что дворец, который приписывают президенту России Владимиру Путину, охраняют сотрудники спецслужб.

Пресс-секретарь главы государства объяснил, что некорректно разглашать данные владельцев особняка, передает «Национальная служба новостей». Сам Путин подчеркнул, что они не являются его близкими.