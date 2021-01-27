В Росгвардии ответили на слухи о дворце сына Золотова в Барвихе

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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, золотов виктор
Глава Росгвардии Виктор Золотов и его семья не имеют отношения к дворцу из розового мрамора в Барвихе. Это официальная позиция ведомства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Росгвардии Виктор Золотов, а также его семья и близкие не имеют отношения к самому дорогому дому в Барвихе, владение который telegram-канал «Проект» приписал сыну Золотова. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Родственники и близкие директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к ее продаже», — цитирует силовика «Интерфакс». Грибакин отметил, что выяснить настоящего владельца объекта не составило труда. Им оказался предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к Росгвардии, ни к Виктору Золотову, ни к его родственникам.

Ранее telegram-канал «Проект», комментируя подборку самых дорогих дворцов, выставленных на площадке «Циан», указал со ссылкой на данные Росреестра, что дом в Барвихе (Подмосковье), который возглавил рейтинг, принадлежит сыну главы Росгвардии, Роману Золотову. Речь идет о здании, облицованном розовым мрамором, площадью три тысячи кв. м. Участок занимает 89 соток. Дом выставлен за 1,5 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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