В Госдуме предложили приравнять водительские права к паспорту

Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту и использовать в качестве удостоверения личности при финансовых операциях. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица, законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», — говорится в пояснительной записке к документу. Изменения коснутся седьмой статьи федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Ранее в России утвердили новый образец водительских прав, пишет «
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