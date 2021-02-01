01 февраля 2021

В Госдуме предложили приравнять водительские права к паспорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Водительские права приравняют к удостоверению личности при проведении финансовых операций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту и использовать в качестве удостоверения личности при финансовых операциях. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица, законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», — говорится в пояснительной записке к документу. Изменения коснутся седьмой статьи федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Ранее в России утвердили новый образец водительских прав, пишет «Утро.ру». Новый документ обзавелся фразами на английском и французском языках, позволяющих избежать возможных проблем за рубежом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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