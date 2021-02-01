В Госдуме предложили приравнять водительские права к паспорту

Водительские права приравняют к удостоверению личности при проведении финансовых операций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту и использовать в качестве удостоверения личности при финансовых операциях. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица, законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», — говорится в пояснительной записке к документу. Изменения коснутся седьмой статьи федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Ранее в России утвердили новый образец водительских прав, пишет « Утро.ру ». Новый документ обзавелся фразами на английском и французском языках, позволяющих избежать возможных проблем за рубежом.