Омбудсмен ДНР назвала условие обмена военнопленными с Украиной

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, автомат
В ДНР ждут, когда Украина выполнит условия прошлого обмена военнопленными Фото:
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Война на Украине

Донецкая народная республика (ДНР) готова приступить к обмену военнопленными с Украиной, однако Киев должен завершить прошлый обмен, выполнив договоренности. Об этом URA.RU заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Мы готовы на обмен всегда, но в случае завершения предыдущих обменов. То есть Украина должна процессуально очистить всех граждан, которые были поменяны в 2019 и 2020 году. Только в этом случае мы готовы обсуждать будущее», — сказала URA.RU Морозова.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что украинская власть готова возобновить обмен военнопленными с Донбассом. По ее словам, поводом для обмена по формуле «всех на всех» может стать Пасха, пишет сайт MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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