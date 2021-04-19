Омбудсмен ДНР назвала условие обмена военнопленными с Украиной

В ДНР ждут, когда Украина выполнит условия прошлого обмена военнопленными Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Донецкая народная республика (ДНР) готова приступить к обмену военнопленными с Украиной, однако Киев должен завершить прошлый обмен, выполнив договоренности. Об этом URA.RU заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Мы готовы на обмен всегда, но в случае завершения предыдущих обменов. То есть Украина должна процессуально очистить всех граждан, которые были поменяны в 2019 и 2020 году. Только в этом случае мы готовы обсуждать будущее», — сказала URA.RU Морозова.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что украинская власть готова возобновить обмен военнопленными с Донбассом. По ее словам, поводом для обмена по формуле «всех на всех» может стать Пасха, пишет сайт MK.RU.