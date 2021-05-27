Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлейра Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в наблюдательный совет банка ВТБ. Она займет место главы банка «Траст» Александра Соколова.
«Бакальчук войдет в наблюдательный совет ВТБ», — пишет РБК со ссылкой на два источника. Финальный состав будет утвержден в конце месяца на годовом общем собрании акционеров ВТБ. При этом у Бакальчук уже есть свой банк. В феврале 2021 года она стала владельцем 100% долей в ООО «Банк Стандарт-кредит».
Планируется, что наблюдательный совет покинут глава «Траса» Александр Соколов и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Они не были указаны в списке кандидатур на членство в совете.
Основатель и генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров по версии Forbes. В 2021 году журнал оценил её состояние в 13 миллиардов долларов. С прошлого года её капитал вырос на более чем на 20%, или на 1,85 млрд долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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