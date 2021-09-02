Суд приравнял долгую беседу с полицией к задержанию

Верховный суд напомнил, что без обвинений нельзя никого задерживать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если правоохранители не могут что-либо предъявить человеку, то они не вправе его задерживать. Гражданин вправе уйти в любое время. Об этом сообщили в Верховном суде России.

«Действующие нормы закона не предусматривают право сотрудников удерживать в полиции лицо, которое не является подозреваемым либо обвиняемым, без наличия для этого законных оснований, в частности, оформления протокола задержания», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова советника Федеральной палаты адвокатов России Нвера Гаспарян. Административное задержание подозреваемого не может длиться больше трех часов. Если задержание длится дольше и при этом не составляется протокол, то это является нарушением.

К примеру приводится дело с гражданином П., которого задержали на длительное время без составления протокола, то есть формально он не был задержанным. В итоге гражданин отсудил через ЕСПЧ 9 тысяч евро компенсации и 2,7 тысячи евро на судебные издержки.

Страссбургский суд пояснил, что если человеку не предъявляют никаких обвинений и при этом не дают уйти из отдела полиции, то это уже незаконное задержание. В этом случае рекомендует сразу заявить о нарушении права и не сопротивляться даже незаконным действиям полиции ради собственной безопасности.