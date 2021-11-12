В Тольятти 12 ноября перестали производить некоторые автомобили LADA Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская компания АвтоВАЗ, производящая транспортные средства, остановила производство. Когда все три сборочные линии вновь начнут работать, пока не сообщается. Такую информацию приводит аналитическое агентство «Автостат».

«АвтоВАЗ в связи с отсутствием электронных компонентов 12 ноября приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей», — говорится в информации.

Отмечается также, что из-за простоя работникам предприятия выплатят компенсацию в размере двух третей средней зарплаты. При этом завод «LADA Ижевск», производящий автомобиль LADA Vesta, продолжает работу.

Ранее сообщалось, что за август этого года продажи автомобилей LADA уменьшились на 32,6% по сравнению с августом 2020 года. Кроме того, в октябре компания шестой раз за год подняла цены на свою продукцию.

Скриншот из паблика «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «Вконтакте»