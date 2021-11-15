Рынок микрозаймов тратит миллиарды, чтобы загнать россиян в долги

Российские микрофинансовые организации (МФО) в два-три раза увеличили затраты на маркетинг и рекламу. Так они стараются привлечь более качественных клиентов и развить новые каналы и сервисы. Это привело к перегреву рынка, что может не лучшим образом сказаться на экономике МФО.
«Совокупно пять крупнейших компаний сегмента потратили за три квартала на эти цели более 4 миллиардов рублей. Годом ранее показатель не дотягивал до 1,5 миллиарда рублей», — передает «Коммерсант».
При этом портфель займа вырос лишь в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом. По данным Центробанка РФ, к середине 2021 года он достиг 287 миллиардов рублей.
Сами участники рынка МФО утверждают, что увеличение расходов на рекламу связано с работой лидогенераторов. Стоимость запросов выросла в разгар пандемии. За год ценовая политика стабилизировалась и МФО научились работать с высокими расходами на лиды. При этом выросла цена привлечения одного клиента. В среднем она составляет 2—5 тысяч рублей, сообщил гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Дмитрий Африканов.
Также к увеличению расходов на рекламу МФО подтолкнули конкуренция за пересекающуюся с банками клиентскую базу. Африканов отметил, что организации стремятся увеличить портфели, что можно сделать только за счет качественного заемщика. Также произошло перераспределение рекламного бюджета в сторону цифровых каналов.
При этом в гонке за клиента есть определенные риски. Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев заявил, что рынок МФО сейчас перегрет, что может не лучшим образом сказаться на экономике бизнеса.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил обязать МФО проверять заемщиков. Для этого организации должны требовать документы, которые подтверждают личность клиента. По мнению депутата, это позволит побороть мошенничество в сфере микрозаймов, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в