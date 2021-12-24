24 декабря 2021

Президент Сербии попросит Путина о дополнительных поставках газа. «Такой я надоедливый»

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Сербии не хватает газа Фото:

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует провести в субботу телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он намерен попросить о дополнительных объемах газа для Сербии.

«Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа», — сообщил Вучич в интервью каналу TV Prva. Он также отметил, что в разговоре с российским президентом они подведут итоги года, проанализируют все, что произошло.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич попросил Путина о минимальной цене за газ для Сербии. 25 ноября Россия продлила на полгода контракт на газ с Сербией, пишет RT. Вучич заявил, что благодаря соглашению с Россией Сербия экономит восемь миллионов долларов в день.

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует провести в субботу телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он намерен попросить о дополнительных объемах газа для Сербии. «Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа», — сообщил Вучич в интервью каналу TV Prva. Он также отметил, что в разговоре с российским президентом они подведут итоги года, проанализируют все, что произошло. Ранее сообщалось, что Александр Вучич попросил Путина о минимальной цене за газ для Сербии. 25 ноября Россия продлила на полгода контракт на газ с Сербией, пишет RT. Вучич заявил, что благодаря соглашению с Россией Сербия экономит восемь миллионов долларов в день.
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