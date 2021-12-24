Президент Сербии попросит Путина о дополнительных поставках газа. «Такой я надоедливый»

25 декабря 2021 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сербии не хватает газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует провести в субботу телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он намерен попросить о дополнительных объемах газа для Сербии. «Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа», — сообщил Вучич в интервью каналу TV Prva. Он также отметил, что в разговоре с российским президентом они подведут итоги года, проанализируют все, что произошло. Ранее сообщалось, что Александр Вучич попросил Путина о минимальной цене за газ для Сербии. 25 ноября Россия продлила на полгода контракт на газ с Сербией, пишет RT. Вучич заявил, что благодаря соглашению с Россией Сербия экономит восемь миллионов долларов в день. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует провести в субботу телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он намерен попросить о дополнительных объемах газа для Сербии. «Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа», — сообщил Вучич в интервью каналу TV Prva. Он также отметил, что в разговоре с российским президентом они подведут итоги года, проанализируют все, что произошло. Ранее сообщалось, что Александр Вучич попросил Путина о минимальной цене за газ для Сербии. 25 ноября Россия продлила на полгода контракт на газ с Сербией, пишет RT. Вучич заявил, что благодаря соглашению с Россией Сербия экономит восемь миллионов долларов в день.