Пушков уличил Блинкена в незнании истории

08 января 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков обвинил Энтони Блинкена в незнании истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член Софседа РФ Алексей Пушков обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в плохом знании истории. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США о том, что НАТО якобы не обещала России не расширять свои границы на восток. «Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента [Джорджа] Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил [первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву и [министру иностранных дел СССР Эдуарду] Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО „ни на дюйм не продвинется на восток“», — написал сенатор Пушков в своем Telegram-канале. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что утверждения о том, что НАТО обещал не расширяться на восток — ложные. По его словам, НАТО никогда не говорил о том, что не планирует не принимать новых членов, сообщает МК . Также он считает, что члены Североатлантического альянса лгут о том, что планируют установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член Софседа РФ Алексей Пушков обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в плохом знании истории. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США о том, что НАТО якобы не обещала России не расширять свои границы на восток. «Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента [Джорджа] Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил [первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву и [министру иностранных дел СССР Эдуарду] Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО „ни на дюйм не продвинется на восток“», — написал сенатор Пушков в своем Telegram-канале. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что утверждения о том, что НАТО обещал не расширяться на восток — ложные. По его словам, НАТО никогда не говорил о том, что не планирует не принимать новых членов, сообщает МК. Также он считает, что члены Североатлантического альянса лгут о том, что планируют установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против России.