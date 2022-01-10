АТОР: группа туристов потратила 7 млн рублей на отдых в Сочи

10 января 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Отдыхающие поехали в Сочи, чтобы побывать в Красной Поляне Фото: Светлана Верещага © URA.RU Самой дорогой поездкой по России в 2021 году стал тур в горный кластер Сочи, который стоил 7 млн рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Первое место в рейтинге АТОР заняла поезда в Сочи на сумму 7,05 млн рублей. «Компания друзей в количестве 15 человек забронировала свой отдых на 6 ночей в феврале 2021 года на Красной Поляне с проживанием в отеле Marriott Krasnaya Polyana 5, питание „завтраки“. Дополнительно туристы докупили через туроператора индивидуальный трансфер до и из Сочи на комфортабельных авто и ски-пассы. Авиаперелет туристы оплачивали сами», — указано на сайте АТОР. Второе, третье и четвертое место заняли туры в Крым. Семья из пяти взрослых и одного ребенка отдохнула там на 5,8 млн рублей, они оплатили девять ночей. Четыре человека с середины июня до конца июля потратили 4,6 млн рублей в Крыму. Семья с двумя взрослыми и тремя детьми за 12 ночей на полуострове заплатила 3,4 млн рублей. На пятом месте оказался тур в Санкт-Петербург, который обошелся россиянам в 2,1 млн рублей. Ранее в АТОР сообщили о росте стоимости путешествий по России. Цены в 2022 году могут вырасти примерно на 10%, поделился прогнозом с URA.RU глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что ряд направлений стал доступнее. «Цены в два раза снизились на Байкал, Тюмень, Казань, Шерегеш, Карелию», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самой дорогой поездкой по России в 2021 году стал тур в горный кластер Сочи, который стоил 7 млн рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Первое место в рейтинге АТОР заняла поезда в Сочи на сумму 7,05 млн рублей. «Компания друзей в количестве 15 человек забронировала свой отдых на 6 ночей в феврале 2021 года на Красной Поляне с проживанием в отеле Marriott Krasnaya Polyana 5, питание „завтраки“. Дополнительно туристы докупили через туроператора индивидуальный трансфер до и из Сочи на комфортабельных авто и ски-пассы. Авиаперелет туристы оплачивали сами», — указано на сайте АТОР. Второе, третье и четвертое место заняли туры в Крым. Семья из пяти взрослых и одного ребенка отдохнула там на 5,8 млн рублей, они оплатили девять ночей. Четыре человека с середины июня до конца июля потратили 4,6 млн рублей в Крыму. Семья с двумя взрослыми и тремя детьми за 12 ночей на полуострове заплатила 3,4 млн рублей. На пятом месте оказался тур в Санкт-Петербург, который обошелся россиянам в 2,1 млн рублей. Ранее в АТОР сообщили о росте стоимости путешествий по России. Цены в 2022 году могут вырасти примерно на 10%, поделился прогнозом с URA.RU глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что ряд направлений стал доступнее. «Цены в два раза снизились на Байкал, Тюмень, Казань, Шерегеш, Карелию», — сказал он.