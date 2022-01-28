РБК: какие регионы получают больше всего денег из бюджета

Крым получает из федерального бюджета 187,6 млрд рублей, пишет РБК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным за 2020 год, больше всего денежных вливаний из федерального бюджета, за исключением Московской области, получает Республика Крым. Это деньги из территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) из федерального бюджета и Федерального фонда ОМС.

«В абсолютном выражении крупнейшими получателями федеральных средств с формальной точки зрения были Москва (381,7 млрд рублей) и Московская область (247,4 млрд рублей). На третьем месте по объему поступлений из федерального бюджета и ФОМС — Республика Крым (187,6 млрд рублей)», — пишет РБК.

В топ-10 по количеству дотаций также входят: Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан, Якутия, Татарстан и Свердловская область. При этом, если рассчитывать уровень дотаций по поступлению бюджетных денег на душу населения, то лидирует Чукотский автономный округ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти РФ планируют сделать самодостаточными 20 регионов. Их хотят лишить государственного финансирования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2021 году власти потратили более 1 трлн рублей на помощь регионам, пишет RT.