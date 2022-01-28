РБК: какие регионы получают больше всего денег из бюджета

По данным за 2020 год, больше всего денежных вливаний из федерального бюджета, за исключением Московской области, получает Республика Крым. Это деньги из территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) из федерального бюджета и Федерального фонда ОМС.
«В абсолютном выражении крупнейшими получателями федеральных средств с формальной точки зрения были Москва (381,7 млрд рублей) и Московская область (247,4 млрд рублей). На третьем месте по объему поступлений из федерального бюджета и ФОМС — Республика Крым (187,6 млрд рублей)», — пишет РБК.
В топ-10 по количеству дотаций также входят: Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан, Якутия, Татарстан и Свердловская область. При этом, если рассчитывать уровень дотаций по поступлению бюджетных денег на душу населения, то лидирует Чукотский автономный округ.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти РФ планируют сделать самодостаточными 20 регионов. Их хотят лишить государственного финансирования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2021 году власти потратили более 1 трлн рублей на помощь регионам, пишет RT.
По данным за 2020 год, больше всего денежных вливаний из федерального бюджета, за исключением Московской области, получает Республика Крым. Это деньги из территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) из федерального бюджета и Федерального фонда ОМС. «В абсолютном выражении крупнейшими получателями федеральных средств с формальной точки зрения были Москва (381,7 млрд рублей) и Московская область (247,4 млрд рублей). На третьем месте по объему поступлений из федерального бюджета и ФОМС — Республика Крым (187,6 млрд рублей)», — пишет РБК. В топ-10 по количеству дотаций также входят: Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан, Якутия, Татарстан и Свердловская область. При этом, если рассчитывать уровень дотаций по поступлению бюджетных денег на душу населения, то лидирует Чукотский автономный округ. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти РФ планируют сделать самодостаточными 20 регионов. Их хотят лишить государственного финансирования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2021 году власти потратили более 1 трлн рублей на помощь регионам, пишет RT.