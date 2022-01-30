Глава ЛНР: Украина перебрасывает тяжелое вооружение в Донбасс

31 января 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Украина тайно стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, скрывая это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. «Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника», — передает слова Леонида Пасечника РИА «Новости». По его словам, даже наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии за последний месяц. СММ ОБСЕ каждый день сообщают о том, что беспилотники, с помощью которых наблюдатели мониторят ситуацию в Донбассе, глушатся, подчеркнул Пасечник. Глава ДНР считает, что все оружие, которое было поставлено Украине Западом, через пару дней появляется в Донбассе. «По факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса», — резюмировал Леонид Пасечник. Ранее сообщалось, что Украина перебросила отряд спецназа в Донбасс. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщили об очередной поставки вооружений из США, пишет RT. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условия для предотвращения войны. Российские добровольцы начали формировать отряды для отправки в Донбасс.