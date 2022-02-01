Рейс Utair из Тюмени в ХМАО задержали на шесть часов

Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Нягань задержан 1 февраля на шесть с лишним часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.
По данным онлайн табло, рейс ЮТ 219 должен был вылететь в ХМАО по расписанию в 08:15, но сейчас расчетное время вылета изменено на 14:50. «Причина в отсутствии борта, за более подробной информацией следует обратиться в авиакомпании», — прокомментировали задержку в приемной Рощино.
Агентство направило в Utair запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Utair из Нягани в Тюмень из-за замены борта. Кроме того, пассажиры авиакомпании жаловались на перенос времени вылета рейса из Ханты-Мансийска в Тюмень в воскресенье, 30 января — самолет задержали на пять часов.
Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Нягань задержан 1 февраля на шесть с лишним часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино. По данным онлайн табло, рейс ЮТ 219 должен был вылететь в ХМАО по расписанию в 08:15, но сейчас расчетное время вылета изменено на 14:50. «Причина в отсутствии борта, за более подробной информацией следует обратиться в авиакомпании», — прокомментировали задержку в приемной Рощино. Агентство направило в Utair запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Utair из Нягани в Тюмень из-за замены борта. Кроме того, пассажиры авиакомпании жаловались на перенос времени вылета рейса из Ханты-Мансийска в Тюмень в воскресенье, 30 января — самолет задержали на пять часов.