Рейс Utair из Тюмени в ХМАО задержали на шесть часов

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Причина задержки в отсутствии самолета Фото:

Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Нягань задержан 1 февраля на шесть с лишним часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.

По данным онлайн табло, рейс ЮТ 219 должен был вылететь в ХМАО по расписанию в 08:15, но сейчас расчетное время вылета изменено на 14:50. «Причина в отсутствии борта, за более подробной информацией следует обратиться в авиакомпании», — прокомментировали задержку в приемной Рощино.

Агентство направило в Utair запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Utair из Нягани в Тюмень из-за замены борта. Кроме того, пассажиры авиакомпании жаловались на перенос времени вылета рейса из Ханты-Мансийска в Тюмень в воскресенье, 30 января — самолет задержали на пять часов.

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Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Нягань задержан 1 февраля на шесть с лишним часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино. По данным онлайн табло, рейс ЮТ 219 должен был вылететь в ХМАО по расписанию в 08:15, но сейчас расчетное время вылета изменено на 14:50. «Причина в отсутствии борта, за более подробной информацией следует обратиться в авиакомпании», — прокомментировали задержку в приемной Рощино. Агентство направило в Utair запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Utair из Нягани в Тюмень из-за замены борта. Кроме того, пассажиры авиакомпании жаловались на перенос времени вылета рейса из Ханты-Мансийска в Тюмень в воскресенье, 30 января — самолет задержали на пять часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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