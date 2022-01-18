Рейс Utair из ХМАО в Тюмень задержан из-за проблем с самолетом

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Авиакомпания решила заменить самолет, который должен был вылететь в Тюмень Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задерживается на шесть часов из-за замены воздушного судна. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту вылета.

«Причиной задержки является замена воздушного судна. Такую информацию мы получили от авиакомпании Utair», — сообщил URA.RU Юрий Родняк, исполнительный директор аэропорта Нягани.

Изначально рейс Utair из Нягани в Тюмень должен был прибыть в столицу области в 12:30. Однако сейчас время прилета запланировано на 18:35.

В пресс-службу Utair направлен запрос, с просьбой пояснить причину, по которой борт пришлось заменить. Ранее агентство писало, что пассажиры авиакомпании, следующие из Тобольска в Сургут, вынуждены были ожидать вылета в промежуточном аэропорту и спать на скамейках.

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Рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задерживается на шесть часов из-за замены воздушного судна. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту вылета. «Причиной задержки является замена воздушного судна. Такую информацию мы получили от авиакомпании Utair», — сообщил URA.RU Юрий Родняк, исполнительный директор аэропорта Нягани. Изначально рейс Utair из Нягани в Тюмень должен был прибыть в столицу области в 12:30. Однако сейчас время прилета запланировано на 18:35. В пресс-службу Utair направлен запрос, с просьбой пояснить причину, по которой борт пришлось заменить. Ранее агентство писало, что пассажиры авиакомпании, следующие из Тобольска в Сургут, вынуждены были ожидать вылета в промежуточном аэропорту и спать на скамейках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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