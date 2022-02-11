11 февраля 2022

Глава ДНР Пушилин: Украина вынуждает Донбасс просить помощи у РФ

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Украина. Славянск. 26.04.2014, пушилин денис
Граждане Донбасса должны быть готовы к наступлению украинских военных, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В случае начала военного наступления Украины на самопровозглашенные республики Донбасса, ДНР будет вынуждена обратиться за помощью к России. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Ситуация сложная. Мотивация и боевой дух наших подразделений говорит о том, что мы в состоянии защищать гражданское население Донбасса. Но при этом легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы будем вынуждены обращаться за помощью к Российской Федерации», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что жители Донбасса должны быть готовы, что украинские войска в любой момент могут перейти в наступление. Исходя из данных разведки ДНР, в регион начинают в больших количествах пребывать польские и американские наемники, а Киев продолжает стягивать к Донбассу тяжелые вооружения.

Ранее сообщалось, что директоры Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне с Донбассом. Он подчеркнул, что именно Запад подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского уничтожить ДНР и ЛНР. В пятницу президент США Джо Байден заявил, что американцы должны немедленно покинуть Украину из-за угрозы «вторжения России». Вслед за США еще шесть стран призвали своих граждан уезжать из Украины.

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В случае начала военного наступления Украины на самопровозглашенные республики Донбасса, ДНР будет вынуждена обратиться за помощью к России. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Ситуация сложная. Мотивация и боевой дух наших подразделений говорит о том, что мы в состоянии защищать гражданское население Донбасса. Но при этом легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы будем вынуждены обращаться за помощью к Российской Федерации», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что жители Донбасса должны быть готовы, что украинские войска в любой момент могут перейти в наступление. Исходя из данных разведки ДНР, в регион начинают в больших количествах пребывать польские и американские наемники, а Киев продолжает стягивать к Донбассу тяжелые вооружения. Ранее сообщалось, что директоры Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне с Донбассом. Он подчеркнул, что именно Запад подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского уничтожить ДНР и ЛНР. В пятницу президент США Джо Байден заявил, что американцы должны немедленно покинуть Украину из-за угрозы «вторжения России». Вслед за США еще шесть стран призвали своих граждан уезжать из Украины.
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