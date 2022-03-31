Кадыров опубликовал видео с раскаивающимся боевиком ВСУ. «Я никогда не буду убивать людей»

01 апреля 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Кадыров показал пленного боевика ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео со сбежавшим из украинской армии военнопленным. Решение о бегстве солдат принял из-за приказов ВСУ. По его словам, украинских солдат обязывают «убивать российскую армию» и расправляться с мирными жителями, которые ее поддерживают. «Если не соглашаемся (убивать российскую армию и ее сторонников — прим. URA.RU), убивают нас и наши семьи… Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев», — говорит военнопленный. Кадыров, комментируя видео, отметил, что «этому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех — он жив и невредим». По словам главы Чечни, пленный рассказал «много полезной информации» о местонахождениях и передвижениях боевиков ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео со сбежавшим из украинской армии военнопленным. Решение о бегстве солдат принял из-за приказов ВСУ. По его словам, украинских солдат обязывают «убивать российскую армию» и расправляться с мирными жителями, которые ее поддерживают. «Если не соглашаемся (убивать российскую армию и ее сторонников — прим. URA.RU), убивают нас и наши семьи… Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев», — говорит военнопленный. Кадыров, комментируя видео, отметил, что «этому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех — он жив и невредим». По словам главы Чечни, пленный рассказал «много полезной информации» о местонахождениях и передвижениях боевиков ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.