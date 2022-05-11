Российские военные взяли контроль над двумя населенными пунктами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Херсонская область попросит президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России. Украинские военные обстреляли село в Белгородской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 мая.
- Власти Херсонской области планируют обратиться к Путину с просьбой принять их состав РФ, сообщил замглавы администрации региона. Решение о вступлении должны принимать граждане Херсонской области, ответили в Кремле;
- ВСУ обстреляли село Солохи Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадал один человек, в результате обстрела есть разрушения;
- Российские военные и народная милиция ЛНР освободили завод «Заря» в Донбассе. Также взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка. Военные РФ сбили украинский беспилотник в приграничной зоне, сообщили в Курской области;
- В ООН подтвердили информацию о жестоких пытках российских пленных со стороны ВСУ. Глава Мониторинговой миссии Матильда Богнер сообщила, что организация получила достоверные сведения об этом;
- Россия доставила на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Минобороны РФ отметили, что жителям Харьковской области передали предметы первой необходимости и продукты;
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирного населения, заявлял президент России.
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