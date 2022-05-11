Херсон хочет в состав России, ВСУ обстреляли село под Белгородом. Главное к вечеру 11 мая

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Российские военные взяли контроль над двумя населенными пунктами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область попросит президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России. Украинские военные обстреляли село в Белгородской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 мая.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирного населения, заявлял президент России.

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Херсонская область попросит президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России. Украинские военные обстреляли село в Белгородской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 мая. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирного населения, заявлял президент России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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