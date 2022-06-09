Александр Бастрыкин написал стихи в честь Петра IФото: Официальный сайт Президента РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал стихи в честь 350-летия со дня рождения русского императора Петра I. Сочинение Бастрыкина опубликовано в telegram-канале информационного центра СК РФ.
«Петр Первый — прародитель, Для Российского СК -, Не хулитель, а воитель, И не критик, а строитель -, Строил он свои Войска. Вспомним! Петр подал идею, Петр идею воплотил! Как Росиии ассамблею, Как святую архидею, Он СК нам сотворил», — написал Бастрыкин. (орфография и пунктуация сохранены)
9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. В честь юбилея императора ВЦИОМ провел опрос среди россиян, пишет RT. 36% опрошенных заявили, что главной заслугой Петра I является возрождение армии и флота.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал стихи в честь 350-летия со дня рождения русского императора Петра I. Сочинение Бастрыкина опубликовано в telegram-канале информационного центра СК РФ. «Петр Первый — прародитель, Для Российского СК -, Не хулитель, а воитель, И не критик, а строитель -, Строил он свои Войска. Вспомним! Петр подал идею, Петр идею воплотил! Как Росиии ассамблею, Как святую архидею, Он СК нам сотворил», — написал Бастрыкин. (орфография и пунктуация сохранены) 9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. В честь юбилея императора ВЦИОМ провел опрос среди россиян, пишет RT. 36% опрошенных заявили, что главной заслугой Петра I является возрождение армии и флота.