Власти РФ потратят более миллиарда рублей на создание видеоигр

16 июня 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

В России есть много инвесторов, желающих вложиться в гейминг индустрию, заявил Алексей Гореславский Фото: Kelly Hunter/Flickr Институт развития интернета (ИРИ) инвестирует не менее одного миллиарда рублей в развитие индустрии по созданию компьютерных игр в России. Об этом заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. «Институт развития интернета в 2022 году выделит не менее одного миллиарда рублей на игры. Это деньги в софинансировании — мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с понимаем и надеждой на их выход на восточные рынки», — заявил Алексей Гореславский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС. Гендиректор ИРИ уверен, что спрос на отечественные видеоигры будет большим. Также, по его словам, в России имеется большое число специалистов, которые умеют качественно разрабатывать игры. Кроме того, Гореславский заявил о необходимости создания специального совета по развитию рынка гейминга и поддержки индустрии. По его мнению, между разработчиками видеоигр и представителями госучреждений должна быть кооперация. Также, добавил глава ИРИ, в России имеется большое количество инвесторов, имеющих возможность и желание вкладывать в развитие игровой индустрии, а также в киберспортивные мероприятия, турниры и технологии. Ранее сообщалось, что в России создадут видеоигру про смутное время. На это ИРИ выделил российским разработчикам грант на 260 миллионов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2022 году форум проходит с 15 по 18 июня, а его тема называется «Новый мир — новые возможности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Институт развития интернета (ИРИ) инвестирует не менее одного миллиарда рублей в развитие индустрии по созданию компьютерных игр в России. Об этом заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. «Институт развития интернета в 2022 году выделит не менее одного миллиарда рублей на игры. Это деньги в софинансировании — мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с понимаем и надеждой на их выход на восточные рынки», — заявил Алексей Гореславский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС. Гендиректор ИРИ уверен, что спрос на отечественные видеоигры будет большим. Также, по его словам, в России имеется большое число специалистов, которые умеют качественно разрабатывать игры. Кроме того, Гореславский заявил о необходимости создания специального совета по развитию рынка гейминга и поддержки индустрии. По его мнению, между разработчиками видеоигр и представителями госучреждений должна быть кооперация. Также, добавил глава ИРИ, в России имеется большое количество инвесторов, имеющих возможность и желание вкладывать в развитие игровой индустрии, а также в киберспортивные мероприятия, турниры и технологии. Ранее сообщалось, что в России создадут видеоигру про смутное время. На это ИРИ выделил российским разработчикам грант на 260 миллионов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2022 году форум проходит с 15 по 18 июня, а его тема называется «Новый мир — новые возможности».