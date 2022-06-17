Прокуратура будет проверять давление на бизнес за сутки

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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Прокуратура будет следить за законностью проверок против бизнесменов, заявил Игорь Краснов Фото:

Прокуратура будет в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесменов. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ).

«Российские прокуроры будут в первые же сутки проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесменов. Также бизнесу в России могут дать рассрочку на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда жизни и здоровью», — передает РИА «Новости» слова Краснова.

Генпрокурор также заявил, что необходимо сокращать количество проверок бизнеса со стороны правоохранительных органов. «В целом, применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна — количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами», — заключил Краснов.

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Прокуратура будет в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесменов. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). «Российские прокуроры будут в первые же сутки проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесменов. Также бизнесу в России могут дать рассрочку на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда жизни и здоровью», — передает РИА «Новости» слова Краснова. Генпрокурор также заявил, что необходимо сокращать количество проверок бизнеса со стороны правоохранительных органов. «В целом, применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна — количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами», — заключил Краснов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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