Политолог Корнилов назвал главную причину всех бед Украины

03 июля 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

В украинском кризисе виноваты в большей мере сами украинцы, однако они предпочитают винить всех кроме себя. Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов. «Ну в общем-то получается, что [украинцы] винят всех вообще. Все правительства и всех вокруг. Наверное, кроме себя. Хотя понимают прекрасно, что в том правительстве, которое в итоге пришло на Украине после победы [президента Украины Владимира] Зеленского, заметьте убедительнейшей победы на выборах, украинцам в общем-то надо и себя бы повинить. И предъявить к себе претензии», — заявил Владимир Корнилов в беседе с «Федеральный агентством новостей». Он отметил, что такое отношение к мировосприятию является типичным для украинских граждан. «К большому сожалению, почему-то на Украине сложилась такая традиция, согласно которой абсолютно весь мир должен что-то Киеву и абсолютно весь мир виноват в тех проблемах, которые происходят на Украине», — заметил эксперт. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обвинил Россию в кризисе на американском топливном рынке. Украинские власти, последовав примеру американского лидера обвинили российского президента Владимира Путина в начале европейского кризиса. Глава РФ отметил, что вся ответственность за экономические беды западных стран лежит на их властях. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территорий ЛНР и ДНР. Российский лидер отмечал, что в цели операции входит денацификация и демилитаризация Украины.