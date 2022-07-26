Терапевт Воробьев перечислил 3 способа защиты от теплового удара

27 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Для предупреждения теплового удара следует защититься от воздействия солнечных лучей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Человеку следует обтирать шею и верхнюю часть груди водой, носить закрытую одежду, а также не открывать окна и задергивать шторы в помещении, чтобы защититься от теплового удара в жару. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Думаю 30 градусов тепла на улице будет вполне достаточно, чтобы получить тепловой удар. Следует пить много воды. И еще нужно помнить про обтирание водой, а именно области шеи и верхней части груди. Это самые теплоотдающие части организма. Для того, чтобы охладиться, надо именно эти места обтирать», — заявил Павел Воробьев. Тепловой удар может настигнуть даже дома, но существует несколько способов избежать этого, уточнил собеседник агентства. «Если человек находится дома, то нужно закрыть все окна и задернуть шторы, чтобы излучение с улицы не шло внутрь. Ночью и до девяти утра можно проветривать, а в самую жару дом обязательно должен быть закрыт. Все начинают устраивать вентиляцию, а это только приносит жар. Жар, который исходит от асфальта, может быть в два раза горячее температуры воздуха», — подчеркнул он. Профессор добавил, что при выходе на улицу, на человеке должна быть одежда, которая покрывает большую часть кожи. «Все раздеваются, а на самом деле в странах, где жарко, где пустыни, они наоборот все одеты в длинные одежды, полностью укрывающие их от излучения солнца и асфальта. Это парадоксально, но уверяю вас, как пользователь мотоцикла, в жару ехать в полной экипировке совсем не так страшно, как кажется», — отметил Воробьев. Как объяснил терапевт, каждый организм по-своему реагирует на тепловой удар. «Чаще всего бывает слабость. У кого-то давление может повышаться, если он гипертоник. У кого-то падать, если он гипотоник. У кого-то вплоть до остановки сердца, если он склонен к нарушениям ритма. К сожалению, могут быть самые разные проявления», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человеку следует обтирать шею и верхнюю часть груди водой, носить закрытую одежду, а также не открывать окна и задергивать шторы в помещении, чтобы защититься от теплового удара в жару. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Думаю 30 градусов тепла на улице будет вполне достаточно, чтобы получить тепловой удар. Следует пить много воды. И еще нужно помнить про обтирание водой, а именно области шеи и верхней части груди. Это самые теплоотдающие части организма. Для того, чтобы охладиться, надо именно эти места обтирать», — заявил Павел Воробьев. Тепловой удар может настигнуть даже дома, но существует несколько способов избежать этого, уточнил собеседник агентства. «Если человек находится дома, то нужно закрыть все окна и задернуть шторы, чтобы излучение с улицы не шло внутрь. Ночью и до девяти утра можно проветривать, а в самую жару дом обязательно должен быть закрыт. Все начинают устраивать вентиляцию, а это только приносит жар. Жар, который исходит от асфальта, может быть в два раза горячее температуры воздуха», — подчеркнул он. Профессор добавил, что при выходе на улицу, на человеке должна быть одежда, которая покрывает большую часть кожи. «Все раздеваются, а на самом деле в странах, где жарко, где пустыни, они наоборот все одеты в длинные одежды, полностью укрывающие их от излучения солнца и асфальта. Это парадоксально, но уверяю вас, как пользователь мотоцикла, в жару ехать в полной экипировке совсем не так страшно, как кажется», — отметил Воробьев. Как объяснил терапевт, каждый организм по-своему реагирует на тепловой удар. «Чаще всего бывает слабость. У кого-то давление может повышаться, если он гипертоник. У кого-то падать, если он гипотоник. У кого-то вплоть до остановки сердца, если он склонен к нарушениям ритма. К сожалению, могут быть самые разные проявления», — заключил эксперт.