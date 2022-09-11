Пушилин прокомментировал слухи об его увольнении

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о том, что его хотели уволить

12 сентября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин опроверг информацию о том, что его хотели уволить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг информацию о том, что его хотели уволить. Об этом он рассказал в видеообращении в своем telegram-канале. «Мы видели вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашел противник», — сказал политик. «Конечно же, полная чушь», — заверил Пушилин. Ранее Пушилин опубликовал видео, в котором военнослужащий с позывным «Колыма» объяснил, что все сообщения о его якобы захвате ВСУ — фейк. Там видно, что он находится рядом с аэропортом Донецка.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг информацию о том, что его хотели уволить. Об этом он рассказал в видеообращении в своем telegram-канале. «Мы видели вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашел противник», — сказал политик. «Конечно же, полная чушь», — заверил Пушилин. Ранее Пушилин опубликовал видео, в котором военнослужащий с позывным «Колыма» объяснил, что все сообщения о его якобы захвате ВСУ — фейк. Там видно, что он находится рядом с аэропортом Донецка.