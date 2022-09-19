В Крыму призвали быстрее присоединить Донбасс к России

Губернатор Севастополя Развозжаев призвал ускорить референдумы в Донбассе

20 сентября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса более восьми лет ждут присоединения к России, заявил Михаил Развозжаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Чем раньше пройдут референдумы о присоединении Донбасса к России — тем будет лучше. Такое мнение выразил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше! Люди и так ждали этого больше восьми лет», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что киевский режим сейчас в истерике пытается запугать жителей Донбасса и других освобожденных территорий, однако «это все бессмысленно». «Люди просто хотят жить в мире. <…> Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы — один народ!», — резюмировал Развозжаев. Ранее ускорить проведение референдумов в Донбассе призвал лидер партии КПРФ, депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов. Политолог Сергей Марков вовсе допустил, что власти РФ могут присоединить освобожденные территории без проведения референдума. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Чем раньше пройдут референдумы о присоединении Донбасса к России — тем будет лучше. Такое мнение выразил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше! Люди и так ждали этого больше восьми лет», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что киевский режим сейчас в истерике пытается запугать жителей Донбасса и других освобожденных территорий, однако «это все бессмысленно». «Люди просто хотят жить в мире. <…> Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы — один народ!», — резюмировал Развозжаев. Ранее ускорить проведение референдумов в Донбассе призвал лидер партии КПРФ, депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов. Политолог Сергей Марков вовсе допустил, что власти РФ могут присоединить освобожденные территории без проведения референдума. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.